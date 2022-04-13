Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en eski devlet geleneğine, ordusuna sahip bir ülkeyiz" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en eski devlet geleneğine, ordusuna sahip bir ülkeyiz"

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en eski devlet geleneğine, ordusuna sahip bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en eski devlet geleneğine, ordusuna sahip bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en eski devlet geleneğine, ordusuna sahip bir ülkeyiz

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yüksekova, Milli, Güncel, Haberler

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