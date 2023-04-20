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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik."

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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