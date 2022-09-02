Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi"
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır."
Kaynak: AA / Cemaleddin Turan - Güncel