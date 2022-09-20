Erdoğan, ABD temasları kapsamında ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler

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