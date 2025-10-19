Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu Tebrik Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, Razgatlıoğlu'nun başarısının ülkeye gurur verdiğini ifade etti.
Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel