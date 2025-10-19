Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.