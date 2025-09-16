Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımını Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncu, teknik ekip ve yöneticilerinden oluşan heyeti ağırladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
title
