Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resulullah Efendimizi Örnek Aldıklarını Vurguladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir açıklamada, dünya hayatında kendilerine örnek aldıkları tek kişinin Resulullah Efendimiz olduğunu belirtti. Erdoğan, onun izinden gittiklerini ve hayatlarını onun yoluna adadıklarını vurguladı. Bu ifadeleriyle, dini liderliğin ve değerlerin önemine dikkat çekerek, toplumda manevi birliği sağlama mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir."
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel