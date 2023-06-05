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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çevre Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çevre Günü'nü kutladı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ederek, doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ederek, doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyor; doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum. Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Çevre Günü Güncel Haberler

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