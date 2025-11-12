Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyeti'ni Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türkü'ne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verdik. Diğer ülkelerde de ihtiyacı olan tüm kardeşlerimize desteğimizi TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gibi kurumlarımızın marifetiyle sürdüreceğiz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Ahıskalı kardeşlerimizin ana vatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusuyla yakından ilgileniyoruz. Haklı davanızı hem ikili düzeyde hem Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz. Sizlerle gönül bağımız ve dayanışmamız katidir. Ahıskalı kardeşlerimizi ilgilendiren tüm konularda büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız, kapılarını sizlere her daim açık tutmuşlardır.

Soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için Dünya Ahıska Türkleri Birliği başta olmak üzere çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda görüyorum. Enerjimizi kısır çekişmelerle harcamak yerine Türk toplumunun çok daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Bu noktada bilhassa aile bağlarınıza ve özellikle Ahıskalı gençlerimize özel ihtimam göstermenizi sizlerden rica ediyorum. Genç kardeşlerimizin milli ve manevi duygularımıza yabancı yetişmemeleri çok ama çok mühimdir. Sizlerin bu doğrultuda üretebileceği projelere ve çalışmalara katkılarımızı sürdüreceğiz.

"100 bin Ahıska Türkü'nün sürgün edilmelerinin acısını hala hissediyoruz"

14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün ata vatanlarından uzak diyarlara sürgün edilmelerinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu bedbaht sürgünün 81'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sürgünde yitirdiklerimizin aziz hatıralarını anmayı, onları yad etmeyi vefa borcu olarak görüyoruz. Bu çerçevede ülkemizde her yıl çok sayıda anma etkinliği ve konferans düzenleniyor.

Önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte sürgüne dair interaktif bir sergi düzenlemeyi planladığınızı öğrendim. Bu serginin Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde gösterildikten sonra inşallah uygun bir mekanda daim kılınmasını hedefliyoruz. Böylece Ahıska Türkü kardeşlerimizin çetin mücadelesini kalıcı olarak sergileyebilir, gelecek nesillere aktarabiliriz.

"Yaklaşık 170 bin Ahıska Türkü'ne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye uzun dönem ikamet izni verdik"

Ukrayna'daki savaştan etkilenerek ülkemize gelen 5 bine yakın Ahıska Türkü'nün temsilcilerini bugün aramızda görmek ayrı bir bahtiyarlıktır. Ülkemizden uluslararası koruma talep eden 2 bin 315 Ahıska Türkü'nü Elazığ'a geçici olarak yerleştirmiştik. Aralarından 703 kardeşimizi TOKİ tarafından Bitlis Ahlat'ta yapılan birinci etap konutlarda iskan ettik, ikinci etap konutları da hızla inşa ediyoruz. Daha evvel 2015'te aldığımız kararla Ukrayna'daki çatışmalardan etkilenen toplam 3 bin 215 Ahıskalı soydaşımızı Erzincan Üzümlü ve Bitlis Ahlat'ta iskan etmiştik. Bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türkü'ne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verdik. Diğer ülkelerde de ihtiyacı olan tüm kardeşlerimize desteğimizi TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gibi kurumlarımızın marifetiyle sürdüreceğiz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye olarak her zaman yanınızdayız."