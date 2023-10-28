Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Ukrayna-Rusya savaşında katledilen siviller için timsah göz yaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Ukrayna-Rusya savaşında katledilen siviller için timsah göz yaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Ukrayna- Rusya savaşında katledilen siviller için timsah göz yaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor."
Kaynak: AA / Güncel