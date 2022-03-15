Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi.

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar, bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecek."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan, Suriye, Irak, Güncel, Haberler

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