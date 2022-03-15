Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi.
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar, bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecek."
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Merve Yıldızalp - Güncel