Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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