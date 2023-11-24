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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolar bazında 2002 yılında Kasım itibarıyla bir öğretmen, ek ders hariç, 292 dolar kazanırken, bugün dolar bazında bunun...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolar bazında 2002 yılında Kasım itibarıyla bir öğretmen, ek ders hariç, 292 dolar kazanırken, bugün dolar bazında bunun yaklaşık 3 katı maaş alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolar bazında 2002 yılında Kasım itibarıyla bir öğretmen, ek ders hariç, 292 dolar kazanırken, bugün dolar bazında bunun yaklaşık 3 katı maaş alıyor."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Politika Ekonomi Güncel Haberler

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