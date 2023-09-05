Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki Finans Merkezimiz gibi Londra'da, Hamburg'da belli işler için kurulmuş merkezler örneğinde olduğu gibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki Finans Merkezimiz gibi Londra'da, Hamburg'da belli işler için kurulmuş merkezler örneğinde olduğu gibi doğalgazla ilgili de bir merkez kurma planımız var. Rusya ile bu planımızı görüşeceğiz.