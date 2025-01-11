Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: "Terör Belasını Bitirmek İçin Ülkemizin Önüne Yeni ve Önemli Bir Fırsat Penceresi Daha Açılmıştır"

(DİYARBAKIR) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 1,5 asırdır, bilhassa da son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir. İç siyasetimizde ve bölgemizde yaşanan kritik bazı değişiklikler sonrasında terör belasını ilanihaye bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz. Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır, terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'de partililere hitap etti.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla İmralı Adası'nda PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyetinin görüşmesine uzanan sürece ilişkin de konuştu.

"Bizim kardeşliğimiz, Hz. Ali gönüldaşlığıdır"

Diyarbakır'ın huzurunun, Türkiye'nin huzuru, Diyarbakır'ın refahının Türkiye'nin refahı, Diyarbakır'ın kaderinin Türkiye'nin kaderi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim kardeşliğimiz, unutmayın, İslam kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz, kader kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz, orduları Diyarbakır'ı fetheden, dönemin gavurlarına karşı gaza eden, adalet timsali Hz. Ömer kardeşliğidir. Bizim yoldaşlığımız, Hz. Ebubekir yoldaşlığı, gönüldaşlığımız, Hz. Ali gönüldaşlığıdır. Bizim cömertliğimiz ve konukseverliğimiz, Hz. Osman misalidir. Bizim kardeşliğimiz daha dün işgalcileri denize dökerken omuz omuza mücadele ettiğimiz istiklal ve istikbal kardeşliğidir. Varsın eli kanlı katiller, tefrika amaçlarıyla ihanetlerini örtmeye çalışsın.

Biz Diyarbakır'la yürümekten, kopup gelen kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebed müddet gücünü, Ahmet Arif'in ifadesiyle, bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz. Son 1,5 asırdır. Bilhassa da son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir."

"Şehitlerimizin aziz hatıraları ilelebet kalbimizin en mutena köşesinde yaşayacak"

Erdoğan, Türkiye'nin uzunca bir geçmişe sahip terörle mücadele akıbetinin, doğrusuyla ve yanlışıyla tarihin bir parçası olarak kayıtlardaki yerini aldığını ifade etti.

Kırk yılı aşan bu uzun mücadele sürecinde güvenlik güçlerinden, kamu görevlilerine ve masum vatandaşlara kadar binlerce şehit verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıraları ilelebet kalbimizin en mutena köşesinde yaşayacaktır. Attığımız her adımın şehitlerimizin canları pahasına bize emanet ettiklerini ülkemizin geleceğini güvence altına alma gayesi taşıdığından kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

" Bu kutlu yürüyüşe katılmak isteyen herkesin başımızın üzerinde yeri vardır "

Erdoğan, daha önceki çözüm sürecine atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Biz, devlet, hükümet ve siyasi irade olarak ne yapmamız gerekiyorsa hepsini yaptık. Hatta fazlasıyla yaptık. Maalesef bu iyi niyetli çabamızın cevabını, kimi ilçelerimizdeki mahallelere kazınan çukurlarla ve oradaki insanımıza sıkılan kurşunlarla aldık. Elbette o hainlerin hepsini açtıkları çukurlara gömdük ama tarihi bir fırsatın heba edilmesine de engel olamadık. Terörle mücadeledeki tavizsiz çalışmalarımız sayesinde terör örgütü hamdolsun sınırlarımız içinde eylem yapamaz hale geldi. Diğer ülkelerdeki terör unsurlarını da sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı.

Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, bu sadece ve sadece büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önündeki en son engellerden birinin devreden çıkartılmasıdır. Bu, Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir. Sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle sınırlı bir husustur. İç siyasetimizde ve bölgemizde yaşanan kritik bazı değişiklikler sonrasında terör belasını ilanihaye bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz. Son dönemdeki ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakmaya başlayarak inşallah bu konjonktürel meseleyi de sorun olmaktan çıkaracağız. Hülasaten, ülkemizin kuzeyi ve güneyi adeta cayır cayır yanarken bu ateşi Türkiye'ye sıçratma niyetinde olanların planlarını bozmakta kararlıyız. Millet olarak, bunu hep birlikte başaracağız. Bu kutlu yürüyüşe katılmak isteyen herkesin başımızın üzerinde yeri vardır."

"Suriyeli Kürt kardeşimin varlığı inkar ediliyordu"

Suriye'de 13 yıldır mazlumun yanında durduklarını ileri süren Erdoğan, CHP'nin ise "Ne işiniz var Suriye'de?" dediğini söyledi. Erdoğan, "Türkiye'ye sığınmış Suriyeli mazlumları zorla göndermekle tehdit etmediler mi? Sonuçta ne oldu? Sadece Suriyeli Araplar mı, Türkmenler mi kazandı, hayır. Suriyeli Kürtler de kazandı. Suriyeli Kürt kardeşimin varlığı inkar ediliyordu. Kimliği yoktu. Tapusu yoktu. Hakkı yoktu. Şimdi inşallah hepsi teslim edilecek. Kimliğinden pasaportuna kadar hepsi teslim edilecek" dedi.

Bu zaferin Suriye halkıyla birlikte Türk milletinin de zaferi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu zafer kardeşliğin zaferidir, dayanışmanın, hep beraber barış ve huzur içinde yan yana yaşamanın zaferidir. Bu zaferin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Bu zaferin terörle kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu zaferin emperyalist güçler ve içimizdeki uzantıları tarafından lekelenmesine rıza göstermeyeceğiz. Irak'ta ve Suriye'de terör bittiğinde bu coğrafyanın yüzü unutmayın, bir başka gülecek. Diyarbakır'dan terör örgütleriyle de terör örgütlerinin uzantısı yapılarla da arasına mesafe koyarak bu sürece destek olmasını bekliyorum" diye konuştu.