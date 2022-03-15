Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük"

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük"

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Güncel, Haberler

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