Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük"
DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük"
AA / Selma Kasap - Güncel