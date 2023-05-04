Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin heyecanını görüyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden sinsi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin heyecanını görüyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin heyecanını görüyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar."
Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel