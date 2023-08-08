Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diplomasinin tüm imkanlarını, sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak Türkiye'nin menfaatlerini korumanın...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diplomasinin tüm imkanlarını, sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diplomasinin tüm imkanlarını, sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz."
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel