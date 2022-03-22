Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasi tek yol, samimi girişimlerimizi sürdüreceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ateşkes ve kalıcı barışa giden yolda, elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguladık. Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren, Hollanda Krallığı Başbakanı Mark Rutte ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da 4'üncü kez başbakan olan Rutte'yi tebrik ederek başladığı konuşmasında, "Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin çeşitli yönlerini değerlendirdik. Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ile birlikte küresel meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna'daki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Sayın başbakana Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında bilgi verdik. Malumunuz perşembe günü de Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi vesilesiyle bir araya geleceğiz. Türkiye olarak, Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Her vesileyle sağduyu ve diyalog çağrısı yaptık. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması gerektiğine dikkat çektik. Maalesef, Ukrayna'daki insani dram artarak devam ediyor. Binlerce sivil hayatını kaybetti, 3 milyonu aşkın insan ülkesini terk ederek komşu ülkelere sığındı. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diploması trafiği yürütüyoruz. Sayın Zelenski ve Sayın Putin'le temaslarımı sürdürüyorum. Dışişleri bakanım geçen hafta Moskova ve Lviv'de mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ateşkes ve kalıcı barışa giden yolda, elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguladık. Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz" diye konuştu.

Odessa Körfezi'nden sürüklenen deniz mayınlarının Türkiye kara sularına girebileceği iddialarının sorulması üzerine de Erdoğan, "Bu şu anda konuşuluyor, görüşülüyor. Bununla ilgili olarak birinci derecede Milli Savunma Bakanlığı'mız her türlü tedbirini alıyor, almakta. Gereği neyse bunlar da yapılacaktır, yapılmaktadır. Endişeniz olmasın" dedi.

Görüntü dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

- Hollanda Başbakanı Rutte'nin konuşması

- Genel ve detay

Haber: Buğra OLAÇ/ ANKARA,