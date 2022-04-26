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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık temsilcileriyle iftar yaptı. Beştepe'deki iftar programına Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, Musevi Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaat Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan, Rum Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş, Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu katıldı.

(Hülya Keklik/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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