Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezenflasyon programımız çok büyük ihtimalle TL'de reel bir değerlemeye sebep olabilir, Türk Lirası'nın reel olarak değer...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezenflasyon programımız çok büyük ihtimalle TL'de reel bir değerlemeye sebep olabilir, Türk Lirası'nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezenflasyon programımız çok büyük ihtimalle TL'de reel bir değerlemeye sebep olabilir, Türk Lirası'nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir"
Kaynak: AA / Güncel