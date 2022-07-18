Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme...
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak."
AA / Mümin Altaş - Güncel