Haberler

Erdoğan, ABD'de Onur Davetine Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak etti.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak etti.

Erdoğan, Lotte Palace Hotel'de düzenlenen davete, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Davet, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması

Elon Musk'ın babası hakkında mide bulandıran iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.