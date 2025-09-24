Erdoğan, ABD'de Onur Davetine Katıldı

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak etti.

Erdoğan, Lotte Palace Hotel'de düzenlenen davete, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Davet, basına kapalı gerçekleşti.