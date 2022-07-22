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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenin ardından Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Güncel Haberler

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