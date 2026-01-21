Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Görüşecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı'nda görüşeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir."
