Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Kabul Etti - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Erdoğan ile Bahçeli arasında görüşme bugün saat 14.10'da başladı ve basına kapalı olarak yapıldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" açıklaması yapıldı.

Erdoğan ve Bahçeli, son olarak 19 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya gelmişti.

ANKA / Güncel