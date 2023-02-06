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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ve Aksakal ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ve Aksakal ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Büyük Birlik Partisi Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici Güncel Haberler

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