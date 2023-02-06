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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BBP Genel Başkanı Destici arasından gerçekleşen görüşmede; deprem bölgesinden alınan bilgiler, Büyük Birlik Partisi'nde oluşturulan 'Deprem Koordinasyon ve Dayanışma Merkezi'nin çalışmaları, AFAD ziyareti, teşkilat mensuplarının ve Alperen Ocakları Vakfı'nın bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin AFAD'la koordineli bir şekilde yaptıkları çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.Öte yandan, görüşmede; birlik ve dayanışma ruhunu en üst düzeyde tutarak, bölge insanına her alanda verilecek üst düzey desteklerin de dile getirildiği ifade edildi. Destici, "Büyük Birlik Partisi ile tüm camiasının ve Alperenlerin bu zor ve acılı günlerde tüm gücüyle sonuna kadar devletin ve milletin yanındadır" dedi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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