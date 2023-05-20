Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin konutları için çalışacaklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerde evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşı da yeni yuvasına kavuşturana kadar aralıksız çalışacaklarını belirterek "Amacımız, ekim-kasım gibi kalıcı konutların teslimine başlamaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi karşısında kurulan K2B Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Adıyaman'daki kalıcı deprem konutlarına ilişkin videoyu, alana kurulan dev ekranlardan vatandaşlara izleterek "Konutlar nasıl?" diye sordu. Erdoğan, "İşte kalbi depremzedelerle atmak böyle olur. İnşallah, evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da yeni yuvasına kavuşturana kadar aralıksız çalışacağız. Amacımız ekim-kasım gibi kalıcı konutların teslimine başlamaktır." ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde köy evlerinin inşasının da hızla sürdüğünü anlatan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda ilk köy evlerinin teslimini yaptıklarını anımsattı.

Deprem bölgesi genelinde, 905 bini aşkın çadır ve 112 bini aşkın konteyner kurduklarını dile getiren Erdoğan, "Bu geçici barınma merkezleri yanında, 13 bine yakın işyerimizi de faaliyete geçirdik. Böylece, şehirlerimizdeki barınma sorununa çözüm üretirken ticari hayatın yeniden canlanmasını temin ettik. Geçici olarak diğer şehirlere giden kardeşlerimizi de yalnız bırakmıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önceliklerinin en başında deprem mağduru şehirlerimizin ayağa kaldırılması hedefi vardır. Bu hedefe ulaşana kadar hiç durmadan çalışacağız." diye konuştu.

"CHP Genel Başkanı'nın giderek daha zehirli, daha çirkin bir dil kullandığını görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir seçimini daha demokrasi şöleni havasında tamamladığını belirterek şöyle konuştu:

"Buna rağmen 14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan, 28 Mayıs'tan da umudunu kesen CHP Genel Başkanı'nın giderek daha zehirli, daha çirkin bir dil kullandığını görüyoruz. Yaptığı pervasız ve buram buram nefret söylemi kokan açıklamalarıyla her gün toplumumuzun bir kesimini düşmanlaştırıyor. Koltuğunu kaybetmemek için milletin sinir uçlarıyla oynamak dahil, tüm yollara başvuruyor. Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları neredeyse nasır bağlamıştı. Bugün ise aynı eliyle masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Seçim öncesinde taktığı demokrat maskesi 15 Mayıs sabahı düşünce altından tek parti CHP'si zihniyetinin karanlık ve çirkin yüzü çıktı. Adıyaman bu yüzü çok iyi tanır. Helalleşme, kucaklaşma, barış ve özgürlük söylemleri yerini sadece bir günde faşizmin en pespaye haline bıraktı. 'Yeni' diye millete pazarladıkları CHP'nin, vesayet ve darbe gölgesinde yürüyen CHP'den hiçbir farkı olmadığı görüldü. 'Demokrat' diye yere göğe sığdıramadıkları genel başkanının, gerçek bir diktatör heveslisi olduğu anlaşıldı. CHP Genel Başkanı ne yaparsa yapsın, hangi kılığa bürünürse bürünsün, hangi maskeyi takarsa taksın, bölücü örgütle, FETÖ'yle, tefecilerle, küresel lobilerle, LGBT'cilerle, emperyalistlerle beraber yol yürüdüğünü gizleyemiyor."

Erdoğan, tüm Türkiye'ye seslenerek "Bu, CHP LGBT'ci midir? Yanındaki HDP, LGBT'ci midir? Yanındaki İYİ Parti LGBT'ci midir? Diğerleri de aynı mı?" diye sordu. Alandakilerden "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "LGBT, AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sızabilir mi?" sorusunu yöneltti. "Hayır" cevabını alan Erdoğan, "Fark ortada. Gazi'nin hatırasına hürmeten CHP'ye oy veren vatandaşlarımın da bu partinin marjinallerin ve mezhepçi fanatiklerin operasyon aracına dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğine inanıyorum. Bunun için buradan Adıyaman'a değil, tüm Türkiye'ye sesleniyorum, 28 Mayıs iyi bir fırsattır." dedi.

Adıyaman'a da seslenen Erdoğan, Adıyamanlıların tamamının özbeöz kardeşleri olduğunu söyledi.

Kökenine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her Adıyamanlının canlarından bir parça olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şimdi tüm Türkiye'yi arıyor muyuz? Bütün hemşerilerimize sesleniyor muyuz?" diye sordu. Alandakilerden "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "14 Mayıs seçimleri sonrasında yaşanan utanç verici hadiselerin sizleri üzdüğünü, sizlerin zaten yaralı olan kalbinizi daha da kanattığını biliyorum. Daha düne kadar depremzedelerimize 'bedava ev' sözü verenlerin, sandıkta istedikleri netice çıkmayınca 15 Mayıs sabahından itibaren sergiledikleri nobranlık, tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir. Bunlar, sadece hayata çıkar penceresinden bakan, siyaseti ülkeye hizmet vesilesi değil şahsi ikbal vasıtası olarak gören bir avuç muhteristir. Bunlara bakıp da asla karamsarlığa kapılmayın, asla hüzünlenmeyin, asla umudunuzu kaybetmeyin. Tam tersine hep birlikte Adıyaman'ımıza daha sıkı sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Devletin ve milletin imkanlarını daha fazla seferber ederek depremzedelerin hayata yeniden sarılmalarını sağlamakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Sizlere havalimanınızı yaparak, Nissibi Köprüsü'nü yaparak bu hizmetleri verdik mi? İnşallah 28 Mayıs'tan sonra çok daha farklı yatırımları, çok daha farklı adımları atmak suretiyle inşallah Adıyamanı'mız, Anadolu'nun en güçlü illerinden bir tanesi olacaktır. Unutmayın, kainatın sahibi olan Yüce Allah, yeniden başlayanların yardımcısıdır. Allah sabredenlerin, sabırla yardımını isteyenlerin yardımcısıdır. Rabb'imiz, zatından ve rahmetinden ümidini kesmeyenlerin yardımcısıdır. Allah'ın yardımı ve inayetiyle, sıkıntılarımızı beraberce çözeceğiz. Badireleri beraberce aşacağız. Hayatın karşımıza çıkardığı zorlukları birlikte göğüsleyeceğiz. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu cennet vatana birlikte hizmet edeceğiz. Milletimizi asırlık hedefleriyle inşallah birlikte buluşturacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bunun için öncelikle 28 Mayıs'ta sandıklara çok sıkı sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Sandıklara sahip çıkıyor muyuz? Bütün akraba, yakınlarımızı sandıklara taşıyor muyuz? Çünkü 28 Mayıs'ta ben, Cumhur İttifakı, Adıyaman'dan farklı bir ses bekliyoruz. Küresel ölçekte bunu temsil edecek, milletimize 5 yıl daha hizmet edecek cumhurbaşkanını belirleyeceğiz." dedi.

"Bizi seven tek bir kardeşimizin bile 28 Mayıs'ta fire vermesine gönlümüz razı olmaz"

"Bizi zaten tanıyorsunuz, hizmetlerimizi, eserlerimizi çok iyi biliyorsunuz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde ne bürokratik kariyeri ne siyasi hayatı boyunca hiçbir başarısı, ülkeye ve millete hiçbir hayırlı hizmeti olmayan diğer adayı da gayet iyi biliyorsunuz. Sağlıkta hastanelerimizi ne hale getirdiğini gayet iyi biliyorsunuz? Çalıştığı ajans değişince söylemi de karakteri de tarzı da yüzü de değişen bir rüzgar gülünün Türkiye'yi temsil etmesi mümkün mü? Şimdi hep birlikte öyle bir adım atalım ki inşallah 28 Mayıs'ta gümbür gümbür yola devam." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan gençlere ve vatandaşlara da şu çağrıda bulundu:

"Sandık; irademizi, tercihlerimizi, kendimize ve ülkemize dair hayallerimizi ifade edebileceğimiz en güzel araçtır. Gurbetçilerimiz, seçimlerin ilk turunda rekor oy oranıyla bunu yaptılar. Bulundukları ülkelerde kurulan sandıklara koşarak Türk demokrasisine güç kattılar, geleceklerine sahip çıktılar. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yurt dışındaki vatandaşlarımın ikinci turda da aynı iradeyi sergileyeceğine yürekten inanıyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi temsil eden tüm kardeşlerimden, bugünden itibaren sandıklara mutlaka giderek oylarını kullanmalarını rica ediyorum. Başta yurt dışındaki gençlerimiz olmak üzere, gurbetçilerimizden şahsımıza ve Türkiye Yüzyılı'na çok güçlü destek bekliyorum."

Ziyarette Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

(Bitti)

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023