Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremzedelerimizi, mağduriyeti fırsata çevirmeye çalışan aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız, her türlü tedbiri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremzedelerimizi, mağduriyeti fırsata çevirmeye çalışan aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız, her türlü tedbiri alarak üzerlerine gideceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremzedelerimizi, mağduriyeti fırsata çevirmeye çalışan aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız, her türlü tedbiri alarak üzerlerine gideceğiz."
Kaynak: AA / Güncel