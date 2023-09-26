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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremzedelerimizi, mağduriyeti fırsata çevirmeye çalışan aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız, her türlü tedbiri...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremzedelerimizi, mağduriyeti fırsata çevirmeye çalışan aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız, her türlü tedbiri alarak üzerlerine gideceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremzedelerimizi, mağduriyeti fırsata çevirmeye çalışan aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız, her türlü tedbiri alarak üzerlerine gideceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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