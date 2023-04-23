CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEPREMZEDE ÇOCUKLARI DOLMABAHÇE'DE AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, deprem bölgesinden gelerek İstanbul'da eğitim öğretim hayatına devam eden çocukları kabul etti. Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eşlik etti. Misafirleriyle tek tek selamlaşan Erdoğan ve öğrenciler temsili kabine toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Hatay Kırıkhan'dan gelerek İstanbul'da öğrencilik hayatına devam eden 5'nci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Akif Uçar'a başkanlık görevini bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer öğrencilerden de bakan olduklarında neler yapabileceklerini ve önerilerini dinledi.

GERİDE BIRAKTIKLARI EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

KENDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİREREK GÜÇLENDİRMENİZİ İSTİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aramızdaki depremzede yavrularımız onların kabul töreninde hepsinin gözlerinden öpüyorum. Annelerine, babalarına, selamlar, derslerinde başarılar diliyorum. Ülke yönetiminde de muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

BİZİ HİÇBİR ZAMAN ALÇAKTA BIRAKMADI

Uçar, Cumhurbaşkanı olduğunda yapacaklarını şöyle ifade etti:

"Eğer ben Cumhurbaşkanımızın yerinde olsaydım, yani Cumhurbaşkanımız gibi bir sürü yapılar yapardım. O milletimize çok sahip çıktı, bizi hiçbir zaman alçakta bırakmadı. Böyle yaptığı için teşekkür ediyorum. Öbürü ise ben depremi yaşadığım için evleri çok hızlı yaptırırdım. Başka fikirlerim de var. Uzay çalışmalarına ağırlık vereceğim, otonom araçların çeşidini ve sayısını artıracağım. Akıllı yolların sayısını çoğaltıp, trafik kazalarının azalmasını sağlayacağım. Tıp alanında çalışmaları ağırlık verip kanserin ilaçlarının bulunmasını sağlayacağım"

TOGG İÇİN PİL FABRİKASINI YAPIYORUZ

Cumhurbaşkanı olduğunda yapabileceklerini söyleyen bir başka öğrenci de, TCG Anadolu'nun seri üretime geçirebileceğini söyledi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TCG Anadolu'yu İspanyollarla beraber yaptık, şimdi onun bir büyüğünü yapacağız. Seri üretime geçmek bunlarda öyle kolay değil. Yanınıza mutlaka güçlü bir ortak alacaksınız, onlarla beraber bunun yapımına geçeceksiniz. Mesela bu bizim 5 yılımızı aldı. Aynı şeyi denizaltılarda da yaşıyoruz. Onlarda da yanımıza ortaklar alarak yapıyoruz. Bunun büyüğünü yapalım, inşallah gerisi gelirö diye konuştu. Togg'un da bataryasında dışa bağımlılık olduğunu, bunun için fabrika açabileceğini söyleyen öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pil fabrikasını şu andaki fabrikanın bünyesinde, yeni bir fabrikaya başladık. Orada, pil, batarya, o fabrikayı yapıyoruz" yanıtını verdi.

Enerji Bakanlığı koltuğunda oturan öğrenciye de Erdoğan, "Sayın bakanım, bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor, onları ne yapacağızö diye sordu. Nasıl yani? yanıtının ardından Erdoğan, "Biz gazı bulduk diyoruz, onlar diyor ki nerede? Karadeniz'de. Nerede? Filyos'ta? Onlara sormak lazım, haritada bize Filyos'u gösterin ey muhalefet. Bilmezler, nerede Filyos, Zonguldak'ta" dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023