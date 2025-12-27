Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti / Haber eklendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından kentten ayrıldı.
HABER: HATAY
