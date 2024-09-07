Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depreme Hazırlık Türkiye İçin Beka Meselesidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme hazırlığın Türkiye için kritik bir beka meselesi olduğunu vurguladı. Hükümet olarak bu konuda gerekli adımları attıklarını belirten Erdoğan, ülkenin deprem risklerine karşı güçlü bir hazırlık süreci içinde olduğunu ifade etti. Bu açıklama, Türkiye'nin deprem güvenliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir, hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz."