Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Nurdağı'nda köy evleri teslim töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet alanlarındaki köy evlerinde hayatını sürdürecek çiftçilere Ziraat Bankası aracılığıyla sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceklerini, hayvan ve yem alımlarını destekleyeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar köyünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslim törenine katıldı.

"Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, bugün depremin 75'inci günü olduğunu, depremden etkilenen 11 ili Cumhur İttifakı olarak defaatle dolaştıklarını söyledi.

İnşasını 45 günde tamamladıkları 10 köy evinin anahtarlarını, temeli atıldıktan sonra 60'ıncı gününde teslim ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Mimarisi, inşası ve diğer tüm özellikleriyle gerçekten çok güzel eserler olan bu köy evlerimizin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bugün aynı zamanda çiftçilere 10 yeni müjde vereceklerini aktaran Erdoğan şöyle devam etti:

"Bugün burada hepsi de özgün mimari eseri olan ahırı, köy konağı, akıllı tahtası, camisi, peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, internet destekli teknolojisi, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi, entegre meteoroloji yazılımı ve daha pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz. İkinci olarak afet alanlarındaki köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankamız vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazançları yükselecek. Üçüncü olarak afet alanları dışındaki bölgelerde buralarda yaşayan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan bu kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. Bu kardeşlerimize İlk Evim Kampanyası şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz. Dördüncü olarak hala köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız."

"Sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, et ve süt fiyatlarındaki artışa yönelik değerlendirmelerde bulundu, "Ülkemizdeki et ve süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz." dedi.

Erdoğan, böylece bir yandan hayvan varlığını yükseltirken diğer yandan da en az yüzde 30 verim artışı hedeflediklerini vurguladı.

Altıncı müjdelerini, "Sözleşmeli üretim modeliyle, aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz." sözleriyle duyuran Erdoğan şöyle devam etti:

"7'nci olarak tarımsal üretimde basınçlı sulama alt yapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız. 8'inci olarak, sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak, hem üreticimizin gelirini garanti altına alacak, hem arz güvenliğini temin edecek hem de gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz. 9'uncu olarak jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız. 10'uncu olarak tarımsal üretimde kullanılan azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz."

"Amacımız Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapmaktır"

Erdoğan, şimdi Karadeniz gazından üre sağlayacak bir fabrikayı Zonguldak'ta kurduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bay bay Kemal ve onun yandaşları ne diyor? Hani diyorlar "Doğal gaz, hani Karadeniz'den doğal gaz çıkacaktı?" İki akşamdır, üç akşamdır doğal gazın nasıl yandığını Karadeniz'de, Sakarya'da görmedin mi? Ama bunlarda göz var bakar kör, kulak var duymaz. Kalpleri var kesinlikle mühürlü. Özel sektör yatırımı olarak kurulan bu fabrika ile ilgili süreçler tamamlandı, yakında onun da inşasına başlıyoruz. Kırsal dönüşüm projemizin en önemli özelliği teknolojik altyapıyla kırsaldan giderek kopan gençlerimizi yeniden üretimle buluşturacak olmasıdır."

Kırsal dönüşüm projesindeki adımların anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "Amacımız Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapmaktır. Amacımız Türkiye Yüzyılı'nı üreticinin yüzyılı yapmaktır. Bu projenin ülkemize, çiftçilerimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Tarihin en önemli kırsal dönüşüm projelerinden birini hayata geçiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin artık felaketlerin yıkıcı etkilerine teslim olmadığının en güzel örneğinin burada görülen manzara olduğunu söyledi.

Bir yandan temel atıp anahtar teslim etmeye başlayıp bir yandan da tarihin en önemli kırsal dönüşüm projelerinden birini hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, biten her köy evini, her konutu gelecek aylardan itibaren sahipleriyle buluşturacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Dünyada, bu kadar büyük bir afetin ardından bu kadar kısa sürede arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, geçici barınma alanlarından kalıcı konut inşasına kadar her alanda kat edilen böyle bir mesafe yoktur." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023