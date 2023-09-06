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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem tahribatını ortadan kaldırıp dengeli ekonomik büyümeyle istihdamı artırmak, enflasyonu tek haneye düşürüp gelir...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem tahribatını ortadan kaldırıp dengeli ekonomik büyümeyle istihdamı artırmak, enflasyonu tek haneye düşürüp gelir dağılımını iyileştirmek önceliğimiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem tahribatını ortadan kaldırıp dengeli ekonomik büyümeyle istihdamı artırmak, enflasyonu tek haneye düşürüp gelir dağılımını iyileştirmek önceliğimiz"

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

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