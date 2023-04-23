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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum."

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Deprem Güncel Haberler

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