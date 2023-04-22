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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık."

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Deprem Güncel Haberler

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