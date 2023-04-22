Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık."