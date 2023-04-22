Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel