Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 bin 723 depremzede daha evlerine kavuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay 46 bin konut ve köy evinin anahtar teslimini yaptıklarını, bugün de kurayla belirlenecek 30 bin 723 depremzedenin daha evlerine kavuşacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasına deprem bölgesindeki depremzedeleri selamlayarak başlayan Erdoğan, ramazanı tebrik etti.

"Asrın felaketi" olarak ifade edilen 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri rahmetle ve hasretle yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabb'im hepsini cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin. Depremin ardından sabırla, metanetle, fedakarlıkla, iline, ilçesine, mahallesine, köyüne, sokağına, evine, işine sahip çıkan vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Geçici olarak gittikleri yerlerden ilk fırsatta dönerek şehirlerine ve ailelerine dört elle sarılan vatandaşlarıma da teşekkür ediyorum. Depremin ardından aylar boyunca bölgede kalarak hem depremzede kardeşlerimize destek olan hem yardım ve yeniden inşa çalışmalarını koordine eden kamu personelimize de buradan teşekkürlerimi iletiyorum."

Erdoğan, afeti takip eden süreçte dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Her afetzedenin yanında olduk, hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek verdik. Taşınmadan kiraya, enkaz kaldırmadan geçici barınmaya, her konuda 115 milyar liralık bir kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık. Depremin ardından hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi edecek güce, imkana, dirayete sahibiz demiştik. İşte bu sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyor, geçici barınmadan kalıcı konutlara tüm dönüşleri hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Geçtiğimiz ayın başlarında yapımı tamamlanan 46 bin konut ve köy evinin kurasını çekerek anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de biraz önce başlattığımız kurayla 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz.

Kahramanmaraş'ta 7 bin 858'i konut ve 445 köy evi olmak üzere 8 bin 303, Hatay'da 3 bin 304'ü konut ve 310'u köy evi olmak üzere 3 bin 614, Adıyaman'da 5 bin 145'i konut ve 273'ü köy evi olmak üzere 5 bin 418, Gaziantep'te 3 bin 600'ü konut ve 412'si köy evi olmak üzere 4 bin 12, Diyarbakır'da 2 bin 992 konut, Malatya'da 858'i konut ve 842'si köy evi olmak üzere 1700, Osmaniye'de 1586'sı konut ve 10'u köy evi olmak üzere 1596, Şanlıurfa'da 1094'ü konut ve 38'i köy evi olmak üzere 1132, Elazığ'da 838 konut, Adana'da 727 konut, Kilis'te 342'si konut ve 49'u köy evi olmak üzere 391. Toplamda 30 bin 723 ailemize yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum."

"Bu sayıyı yıl sonuna kadar 200 bine tamamlayacağız"

Yaklaşık 1,5 ayda 76 bin konut sayısının aşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 ayda 80 bin konutu teslim etme sözümüzü yerine getirmeye çok az kaldı. İnşallah bu sayıyı yıl sonuna kadar 200 bine tamamlayacağız. Amacımız yaklaşık 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 40 bin 500 iş yerinden oluşan 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır." dedi.

Asrın felaketinin sebep olduğu sıkıntıların altından kalkmanın kolay bir iş olmadığını vurgulayan Erdoğan, depremin yol açtığı yıkımların maliyetinin 104 milyar doları bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 bütçesinden deprem çalışmalarına 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayrıldığını hatırlatarak, geçen yıl da bütçeden aşağı yukarı aynı meblağda harcama yapıldığını, verilen rakamın sadece bütçeden yapılan harcamalar olduğunu, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, vatandaşlar ve belediyelerin katkılarının bunun dışında yer aldığını belirtti.

"Şehirlerimizi yeni baştan tasarlıyoruz"

Ülke ve şehirlerin üzerindeki deprem yükünü gelecek yıl sonrası tümüyle kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu tablo Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan ve konut sayısından daha yüksek bir inşa faaliyetini ifade ediyor. Böyle bir yükün altından milli dayanışma, afetle mücadele ve konut inşası alanındaki güçlü birikimimizle ancak biz kalkabilirdik. Millet ve devlet olarak canımızdan bir parça olarak gördüğümüz deprem bölgesinin ve depremzedelerimizin yaralarının bir an önce sarılması için gece gündüz çalıştık. Sadece depremin yıktıklarını yerine koymakla kalmıyoruz, şehirlerimizi konutları ve iş yerleri yanında caddeleriyle, meydanlarıyla, üretim ve istihdam altyapısıyla yeni baştan tasarlıyoruz. İnsanlarımızı içinde güvenle ve huzurla oturacakları evler ve şehirler yanında kendilerini esenlik içinde hissedecekleri bir geleceğe de kavuşturmanın peşindeyiz. Ülkemizin tamamıyla birlikte deprem bölgemizi de Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz."

Erdoğan, ülkede ve dünyada ne yaşanırsa yaşansın hiçbir gündemin kendilerini deprem bölgesiyle ilgili programlarından uzaklaştırmasına izin vermediklerini belirtti.

"Onları yakından takip ediyoruz"

Depremin hemen ardından geçen mayıs ayında Cumhurbaşkanı ve Milletvekilli Genel Seçimlerinin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, şimdi de yerel yöneticilerin belirleneceği yeni bir seçimin arifesinde bulunulduğunu söyledi.

Erdoğan, bölgede ardı ardına yaşanan insani krizler ve çatışmaların bitmek bir yana sürekli genişlediğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'ydı, Suriye'de devam eden sorunlardı, Akdeniz çevresindeki gerilimlerdi derken şimdi de Gazze'deki katliamın insani ve vicdani sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Hayat pahalılığıyla mücadelenin önceliklerimizin başında yer aldığı ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak, bu programı sabote etmek için çalışanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz. Ama bunların hiçbiri deprem bölgemizi ayağa kaldırma çalışmalarımızın önüne geçemiyor. İnşallah bu badireyi de mutlaka geride bırakacağız."

(Sürecek)