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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması) Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması) Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak kabul edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması) Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak kabul edemeyiz."

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Deprem Güncel Haberler

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