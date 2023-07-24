Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması) Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması) Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak kabul edemeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması) Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak kabul edemeyiz."
Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel