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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız."

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Deprem Güncel Haberler

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