Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da Köy Evlerinde Aileyi Ziyaret Etti

(ADIYAMAN) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ koordinasyonunda yapımı tamamlanan köy evlerinde yaşayan Fahri Kizir ve ailesine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, törenin ardından TOKİ koordinasyonunda inşa edilen köy evlerinde ikamet eden Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti. Yapımı tamamlanan konutlara ilişkin aileyle sohbet eden Erdoğan, ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.