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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemede bulunmak üzere Elbistan'a gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemede bulunmak üzere Elbistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.

Esenboğa Havalimanı'ndan deprem bölgesine hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan'ın ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde de depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

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Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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