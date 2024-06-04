Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde 200 bin konut teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025'in sonuna doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz"