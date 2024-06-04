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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde 200 bin konut teslim edilecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yapılacak konutlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini belirten Erdoğan, 2025'in sonuna kadar tüm hak sahiplerinin konut ve iş yerlerine kavuşmasının hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025'in sonuna doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz"

Kaynak: AA / Güncel

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