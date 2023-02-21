Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Deprem Güncel Haberler

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