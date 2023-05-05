Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) İnşasına başladığımız konut sayısı 125 bini, temeli atılan konut sayısı 59 bini buldu, iş yerleri ve sosyal...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) İnşasına başladığımız konut sayısı 125 bini, temeli atılan konut sayısı 59 bini buldu, iş yerleri ve sosyal alanların yapımı da sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) İnşasına başladığımız konut sayısı 125 bini, temeli atılan konut sayısı 59 bini buldu, iş yerleri ve sosyal alanların yapımı da sürüyor."
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel