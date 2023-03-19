Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Güvenli ve huzurlu yerleşim yerleriyle, şehirlerin tarihi ve kültürel zenginliklerini ihya ederek, Türkiye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Güvenli ve huzurlu yerleşim yerleriyle, şehirlerin tarihi ve kültürel zenginliklerini ihya ederek, Türkiye Yüzyılına yürümeyi sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Güvenli ve huzurlu yerleşim yerleriyle, şehirlerin tarihi ve kültürel zenginliklerini ihya ederek, Türkiye Yüzyılına yürümeyi sürdüreceğiz"
Kaynak: AA / Güncel