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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Güvenli ve huzurlu yerleşim yerleriyle, şehirlerin tarihi ve kültürel zenginliklerini ihya ederek, Türkiye...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Deprem bölgesi) Güvenli ve huzurlu yerleşim yerleriyle, şehirlerin tarihi ve kültürel zenginliklerini ihya ederek, Türkiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Güvenli ve huzurlu yerleşim yerleriyle, şehirlerin tarihi ve kültürel zenginliklerini ihya ederek, Türkiye Yüzyılına yürümeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Güvenli ve huzurlu yerleşim yerleriyle, şehirlerin tarihi ve kültürel zenginliklerini ihya ederek, Türkiye Yüzyılına yürümeyi sürdüreceğiz"

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Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Deprem Güncel Haberler

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