Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Ek bütçe ile bölgeye 762 milyar lirayı ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Ek bütçe ile bölgeye 762 milyar lirayı ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak ayıracağız."