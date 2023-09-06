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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Ek bütçe ile bölgeye 762 milyar lirayı ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Ek bütçe ile bölgeye 762 milyar lirayı ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak ayıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Ek bütçe ile bölgeye 762 milyar lirayı ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak ayıracağız."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Deprem Ekonomi Güncel Haberler

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