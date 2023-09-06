Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Ek bütçe ile bölgeye 762 milyar lirayı ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Ek bütçe ile bölgeye 762 milyar lirayı ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak ayıracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Ek bütçe ile bölgeye 762 milyar lirayı ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak ayıracağız."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel