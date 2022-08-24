Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"ne katıldı
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Türkiye Müteahhitler Birliği'nin ilk tüzüğü olan belgenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın firma sahiplerine ödüllerini vermesi Toplu aile fotoğrafı çekilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği ev...
Türkiye Müteahhitler Birliği'nin ilk tüzüğü olan belgenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın firma sahiplerine ödüllerini vermesi
Toplu aile fotoğrafı çekilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuştu. (4)
Kaynak: AA / Güncel