Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"ne katıldı Güncel Haberler Türkiye Müteahhitler Birliği'nin ilk tüzüğü olan belgenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın firma sahiplerine ödüllerini vermesi Toplu aile fotoğrafı çekilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği ev... Türkiye Müteahhitler Birliği'nin ilk tüzüğü olan belgenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın firma sahiplerine ödüllerini vermesi Toplu aile fotoğrafı çekilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuştu. (4) Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'ne katıldı - Haberler

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