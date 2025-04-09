Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dem Parti İmralı Heyeti ile Yarın 13.30'da Görüşecek

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyetini yarın saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti yarın saat 13: 30'da Cumhurbaşkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.