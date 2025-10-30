Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti Görüşmesi

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün saat 17.30'daki görüşmesi saat 18.00'e alındı. Görüşme öncesi DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, tarihi bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek "Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir araya geleceğiz. Daha sonrası yazılı bir açıklamayla yapılan görüşmeye dair görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Cumhurbaşkanlığı'nda saat 17.30'daki görüşmesi 18.00'e alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'ni, Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek. Bu görüşme, İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak. Heyetin, Erdoğan ile 28 Ekim Salı günü yapacağı açıklanan görüşmesi, 30 Ekim Perşembe gününe alınmıştı.

Buldan: "Yazılı bir açıklamayla yapılan görüşmeye dair görüşlerimizi paylaşacağız"

Heyet, görüşme için DEM Parti Genel Merkezi'nden ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, tarihi bir dönemden geçildiğini belirterek "Dolayısıyla bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir araya geleceğiz. Muhtemelen Sayın Efkan Ala ve Sayın İbrahim Kalın da görüşmeye katılacaklar her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saatlik bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Daha sonrası yazılı bir açıklamayla yapılan görüşmeye dair görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

Sancar: "Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir"

İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da görüşmenin önemine atıfta bulunarak "Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi, önerilerimizi, değerlendirmelerimizi Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konuda değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile ilk görüşmesi, 13 yıl aradan sonra ilk temas olmuştu. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan Heyet, Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

İkinci görüşme, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı. Heyette Buldan ve Sancar yer alırken, görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüş, ardından Erdoğan'ı ziyaretlerinden önce DEM Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelmişti.